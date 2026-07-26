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Giriş Tarihi: 26.07.2026 11:41

Başına beton bloğu düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi Cihan Pınar (41), dış cephedeki beton bloğun başına düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Başına beton bloğu düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay, Serik ilçesine bağlı Karadayı Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Cihan Pınar, çalıştığı esnada dış cephedeki beton parçasının başına isabet etmesiyle yere düştü. Talihsiz işçiyi gören mesai arkadaşları, durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CENAZESİ SİVAS'A GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Pınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası Pınar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerini ardından Cihan Pınar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

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Başına beton bloğu düşen işçi hayatını kaybetti
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