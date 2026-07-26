Rize Şehir Hastanesi yeni yılda hizmete girecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi inceleme ve programı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'in oğlunun düğününe katılmak üzere geldiği Rize'de, deniz dolgusu üzerinde yapımı süren Rize Şehir Hastanesi inşaat alanını ziyaret etti. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında detaylı bir brifing alan Bakan Memişoğlu, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sağlık bakanı Memişoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hayatı Yazıcı ve Rize Milletvekilleri de Rize'ye geldi.

Rize Şehir Hastanesi'nin bölge için lojistik ve sağlık anlamında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini ifade etti. Rize Şehir Hastanesi'nin inşaatının şu anda yüzde yetmiş aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah sene sonu itibarıyla inşaat aşamasını bitirip, geçici kabulle 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta gerçekten büyük bir dönüşüm yaşadık ve bugün Türkiye'de 27 tane şehir hastanesini hizmete sunmuş ve vatandaşlarımıza bu şehir hastanelerinde sağlık hizmeti veriyor durumdayız. 13 şehir hastanemizde inşaatı devam etmekte. Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek. Vatandaşlarımıza gerçekten dünyanın en kaliteli, en iyi sağlık hizmetini veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunun liderliğini gösterdiği için bütün milletim adına, vatandaşlar adına da şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"ŞEHİR HASTANELERİ ÜST SEVİYEDE HİZMET VERİYOR"

Bakan Memişoğlu "Şehir hastaneleri en üst seviyede sağlık hizmeti sunulan fiziki yapılar. Baktığınız zaman bugün itibarıyla Samsun'da şehir hastanemizi bitirdik, hasta alımına başladık. Bununla beraber Ordu ve Şanlıurfa ve Trabzon şehir hastanelerinin de geçici kabul aşamasına geçtik. Çok kısa süre içinde de onlarda da vatandaşlarımıza hizmet alımına, hizmet vermeye oralarda başlayacak. Bunun yanında özellikle inşaatı devam eden diğer Diyarbakır'da, Mardin'de, Kahramanmaraş'ta, Van'da, Denizli'de ve İstanbul'da Sancaktepe'de ve Fatih Sultan Mehmet'te şehir hastane inşaatlarımız devam etmekte. Planladığımız şehir hastanelerimiz de Tokat'ta, Muğla'da, Konya'da, Hatay'da, İzmir'de bu şehir hastanelerini ve ikinci Diyarbakır'da şehir hastanesinin de proje çalışmalarını devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKTA DÜNYA DA ÖNCÜYÜZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyada öncü bir konumda olduğunu belirterek, "Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz. Her gün yaklaşık 3 milyon vatandaşımıza sağlıkla ilgili hizmet veriyoruz. Bunun yanında da teknolojik olarak da, altyapı olarak da Türkiye sağlıkta artık üretim kapasitesine geçmiş durumda. Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp-akciğer makinesini üreten, kendi ultrasonu için, üretimi için planlama yapıp devreye alan, aynı zamanda tedavi anlamında da ilacından molekülüne, molekül tedavisinden immünoterapisine kadar bütün ilaçlarını kendi üretebilecek, aşısını da kendi yapacak bir ülke haline gelmek aşamasındayız. Bunun için bilim insanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu konuda TÜSEB'in de çabaları için onlara teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi.