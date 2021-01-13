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’de koli bandıyla bağladığı sevgilisinin evini yaktı

SON DAKİKA HABERİ... ’de 15 katlı binanın 14’üncü katındaki dairede yaşayan genç kadını koli bandıyla bağladığı iddia edilen saplantılı sevgilisi, kadını öylece bırakıp evi yaktı. Genç kadını yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 13.1.2021 21:07 ABONE OL
Ataşehir’de koli bandıyla bağladığı sevgilisinin evini yaktı

Ataşehir Mevlana Mahallesi Hüseyin Ağırman Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 14'üncü katında 19.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Daire kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, dairede yaşayan Alev Ş.(30)'yi elleri koli bandıyla bağlanmış olarak buldu. Daireden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Alev Ş. Ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Genç kadını koli bandıyla bağlayıp daireyi ateşe verdiği iddia edilen kişinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emre Y.(32) olduğu iddia edildi. Emre Y.'nin genç kadını koli bandıyla bağladıktan sonra daireyi ateşe vererek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Ataşehir’de koli bandıyla bağladığı sevgilisinin evini yaktı
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