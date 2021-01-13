Ataşehir’de koli bandıyla bağladığı sevgilisinin evini yaktı | Video

SON DAKİKA HABERİ... İstanbul Ataşehir’de 15 katlı binanın 14’üncü katındaki dairede yaşayan genç kadını koli bandıyla bağladığı iddia edilen saplantılı sevgilisi, kadını öylece bırakıp evi ateşe verdi. Son dakika bilgisine göre, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede yaşayan Alev Ş.(30)'yi elleri koli bandıyla bağlanmış olarak buldu.