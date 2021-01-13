SON DAKİKA HABERİ! İstanbulluya 'sistem' şoku! Yüzlerce metre kuyruk oluştu...

Biz neden burada bu soğukta bekliyoruz? Kızım üniversite mezunu her şeyi o indirdi uygulamaya baktı ama yok kabul etmedi hata verdi. Yazık değil mi bu kadar halk burada bu soğukta bekliyor? Yetkili kim Ekrem İmamoğlu mu bir çare baksın bize" diye konuştu.