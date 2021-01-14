BİM çalışma saatleri 2021: BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, marketler hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Hafta sonu ise 10.00'da açılacak 17.00'da kapanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 17.00 arası hizmet vermektedir.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.