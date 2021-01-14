BİM çalışma saatleri 2021: BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

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çalışma saatleri 2021: BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!

çalışma saatleri 2021, sabah saatlerinden itibaren markete gitmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, marketler zinciri Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 14.1.2021 12:20 Son Güncelleme: 14.1.2021 12:22 ABONE OL
BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Temmuz Salı BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatleri

Salı ve cuma günleri aktüel ürünlerle müşterisinin karşısına çıkan 'in açılış ve kapanış saatleri de merak ediliyor. Peki, BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatandaşların bayram özel ürünlerini heyecanla beklediği BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatlerine haberimizin içerisinde yer verdik…

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Öyle ki, sınırlı sayıda ürün getirildiği zamanlarda '?' sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, 2021 BİM açılış ve kapanış saatleri...

BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Temmuz Salı BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatleri

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede marketler, marketler hafta içi 10.00 ile 20.00 arasında hizmet sunabilecek denildi. Hafta sonu ise 10.00'da açılacak 17.00'da kapanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

BİM SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

marketleri sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu Cumartesi ve Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'da kapacak.

BİM HAFTA SONLARI KAÇA KADAR AÇIK?

BİM, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü de açık olmakla birlikte, 10.00 ile 17.00 arası hizmet vermektedir.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Temmuz Salı BİM market açılış, kapanış ve öğle arası çalışma saatleri

BİM HAKKINDA

Birleşik Mağazalar AŞ, faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlamıştır.

2019 yılında yurt içinde beş yeni bölge merkezinin yanı sıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yıllık yüzde 12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır.

BİM, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak toplam 497 mağazaya, ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazaya ulaşmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'dakilerle birlikte toplam 8.348 mağaza bulunmaktadır.

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BİM çalışma saatleri 2021: BİM market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?Hafta içi ve hafta sonu açılış kapanış saatleri!
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