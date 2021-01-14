İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre; bugün İstanbul dahil yurdun birçok kesimi beyaza bürünecek. Kar yağışının bazı illerde karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenirken öte yandan İstanbul'daki yağışların "aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu" olması bekleniyor. İşte Meteoroloji'den İstanbul ve diğer birçok il için gelen son dakika kar yağışı uyarısı…
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Ocak ayında bahar aylarındaki sıcaklıklarla karşı karşıya gelen ve barajlardaki su seviyesinin azalmasıyla susuzluk tehlikesi yaşayan İstanbullular birkaç gündür devam eden aralıklı yağışlar sonrası kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerinde ülke genelinin bugün aralıklı yağışlı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor…
ÜLKE GENELİ BEYAZA BÜRÜNECEK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bugün yurdun birçok bölümünde kar yağışı beklenirken yağışların 06.00'dan itibaren etkili olması beklendiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu haritası ile duyuruldu. Bugün İstanbul'da yüksek kesimlerde etkisini gösterecek olan kar yağışı Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetini arttıracak...
Sıcaklıklar ise bugün itibarıyla hissedilir derecede azalıyor!
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
NİĞDE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı