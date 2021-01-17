Şans Topu sonuçları canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 17 Ocak Şans Topu sonuçları - MPİ bilet sorgulama burada!

Şans oyunu severler tarafından haftanın her Çarşamba ve Pazar günlerinde heyecanla beklenen MPİ Şans Topu sonuçları bugün (17 Ocak 2021) MP TV ile Youtube canlı yayında açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran ve kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek 17 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (17 OCAK)

Milli Piyango Online ile 17 Ocak Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;