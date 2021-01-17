SON DAKİKA HABER: Avcılar'da şok polis baskını! Teras görünümlü uyuşturucu serası

Son dakika haber: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; H.C. isimli şahsın Avcılar İlçesinde bir apartmanın teras katında bulunan dairesinde, uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin eşyalı olarak kiralanan bir apartman dairesinde kullanılmasına imkân bulunmayan bazı malzemeleri; hırdavatçı, elektrikçi, çiçek ve fidan yetiştiriciliği yapılan yerlerden temin ettiği ve gece geç saatlerde apartmana getirdiğini tespit etti.
SU VE ELEKTRİK FATURALARI ELE VERDİ
H.C.nin her hareketini ve bağlantılarını mercek altına alan Jandarma ekipleri; şüpheli tarafından gece geç vakitlerde gelinip zaman zaman kullanılan bir apartman dairesi için yüklü miktarda elektrik ve su faturası ödediğini belirledi.
TERASI UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞ
Jandarma ekipleri elde edilen bilgiler ışığında, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, söz konusu adrese H.C. nin evde olduğu gece geç vakitte operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tarafından teknolojik havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen daire ve teras katında yapılan aramalarda; 50 kök yeni ekilmiş ve filizlenmiş kenevir bitkisi, 391 kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, poşetler içerisinde 85 Kg. işlenmeye hazır kenevir bitkisi, 600 adet saksı ile çok miktarda toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan gübre ve sıvılar ele geçirildi.
FİŞEKLEYİP SATTIĞINI İTİRAF ETTİ
Jandarmada ekipleri tarafından gözaltına alınan H.C., burada yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri fişek tabir edilen tek kullanımlık paket olarak ya da 100-200 gramlık paketler halinde hazırladıktan sonra irtibatlı olduğu şahıslara, kullandığı lüks araçla piyasaya sürdüğünü itiraf etti.
SON DAKİKA! TUTUKLANDI
H.C. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.
Avcılar'da uyuşturucu serasına dönüştürülen terasa baskın kamerada | Video