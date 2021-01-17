SON DAKİKA HABER: Avcılar'da şok polis baskını! Teras görünümlü uyuşturucu serası

Son dakika haber: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; H.C. isimli şahsın Avcılar İlçesinde bir apartmanın teras katında bulunan dairesinde, uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin eşyalı olarak kiralanan bir apartman dairesinde kullanılmasına imkân bulunmayan bazı malzemeleri; hırdavatçı, elektrikçi, çiçek ve fidan yetiştiriciliği yapılan yerlerden temin ettiği ve gece geç saatlerde apartmana getirdiğini tespit etti.