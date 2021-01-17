Uçaklara kimyasal koruma

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran soğuk hava ve etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapacak uçaklardan bazıları oluşabilecek gizli buzlanma karşı, özel bir kimyasalla yıkandı.

Piste yakın noktada yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile uçakların kalkış sırasında hassas olan kanat ve kuyruk yüzeylerinin buzlanmadan veya kar birikiminden arındırıldı.

Uçuş güvenliğini en üst noktada tutan Türk Hava Yolları (THY) kış mevsiminin getirmiş olduğu olumsuz hava şartları sebebiyle uçuş güvenliğini riske atmamak üç gün boyuncu toplam 125 uçağına bu işlemi uyguladı.

Yapılan işlemle uçakların dış yüzeyinde bulunan buz, don ve kar, buz çözücü bir sıvı yardımıyla temizlendi. Uçakların kanat ve kuyruk yüzeylerinde oluşan buzlanmanın temizlenmesi ile uçuş emniyetini güvenli hale getirildi.

Uçaklara yapılan 'de- anti' icing işlemleri ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün "Kanatlarını açmış kar tanelerine doğru uçmaya hazırlanan uçaklarımızı soğuktan koruyoruz. Onlara güvenli seyahatiniz için bu günlerde biraz daha özel ilgi gösteriyoruz." açıklamasında bulundu.