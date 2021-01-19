Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

haberi: Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

haberi: İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde Lotu Quli lakaplı ünlü ’un ’taki mezarı başında karşılaşan iki kişi arasında daha önceden var olan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Azeri Ali Hashımov (27) kafasından vurularak hayatını kaybetti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 19.1.2021 15:41 Son Güncelleme: 19.1.2021 16:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

Son dakika haberi: İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi Gülvadi Mezarlığı'nda 17 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Ali Hashımov ile Azerbaycan uyruklu şüpheli Kenan I., Antalya'da öldürülen Lotu Quli lakaplı ünlü mafya lideri Nadir Salifov'un Esenyurt'ta bulunan mezarı başında karşılaştı.

BAŞINDAN VURULARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında daha önceden olan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavganın alevlenmesiyle Ali Hashımov, yanında getirdiği silahı çıkarıp Kenan I.'ya ateş açtı. Bileğinden yaralanan Kenan I., Hashımov'un elinde bulunan silaha doğru hamle yaptı. Hashımov, ikili arasında yaşanan itişme sonucunda başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet | Video

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaşanan olayın ardından Kenan I.'nın eşi Lale M. ve arkadaşı Aynur I., eşinin geç gelmesinden şüphelenerek Gülvadi Mezarlığı'na geldi. Kenan I.'nın silahla yaralandığını fark eden Lale M., eşini özel bir hastaneye götürdü. Hastanede bulunan polisler, durumdan şüphelenerek Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine haber verdi.

Hastaneye gelen Cinayet Büro ekipleri Kenan I.'nın verdiği ifadeler doğrultusunda, olay yerine giderek Ali Hashımov'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan aramalar sonucunda ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen bir silah ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan polis hastaneye tedaviye gelen Kenan I.'yı ve yanında bulunan eşi Lale M. ile arkadaşı Aynur I.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Mafya lideri Nadir Salifov

Son dakika haberi: Antalyada Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov öldürüldü! Soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA! Kızlarını kaybeden anne babadan şok karar! Durumu yanlış anladık

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA