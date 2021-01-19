Son dakika haberi: Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet

BAŞINDAN VURULARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında daha önceden olan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında tartışma çıktı. Kavganın alevlenmesiyle Ali Hashımov, yanında getirdiği silahı çıkarıp Kenan I.'ya ateş açtı. Bileğinden yaralanan Kenan I., Hashımov'un elinde bulunan silaha doğru hamle yaptı. Hashımov, ikili arasında yaşanan itişme sonucunda başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

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