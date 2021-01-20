Fatih’te “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” eğitimleri başlıyor

Fatih Belediyesi, İl Hayvan Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda ilçede yaşayan sokak hayvanları için "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitimlerinin başlayacağını duyurdu. Açıklamada, bu görev için eğitim programlarına katılmak gerektiği vurgulandı.



EĞİTİMLER ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK



Fatih Belediyesi açıklamasında, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitim programlarının çevrimiçi olarak iki gün boyunca toplamda dört saat süreceği ve eğitim programlarına katılanlara Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü onaylı kimlik kartı verileceği belirtildi. Ayrıca katılımcılara Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan imzalı katılım belgesi sunulacağı vurgulandı.





BAŞVURULAR FATİH BELEDİYESİ SİTESİNDE!



Fatih Belediyesi sosyal medya hesabından "Güzel değil, çok güzel bir haberimiz var. "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" olabilirsiniz. Sevimli dostlarımız olan sokak hayvanları için küçük de olsa bir şey yapmak istiyorum diyorsanız bir tıkınızı alırız" diyerek belediyenin internet sitesine yönlendirdi.