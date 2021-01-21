Ankara'da pitbull saldırısı! Canlarını zor kurtardılar...

"ACININ KARŞILIĞINI KİM VERECEK?"

DHA'ya konuşan baba Ümit Dağaşan, olaya tepki gösterdi. Kızının bacağında pitbullun derin diş izleri olduğunu, kaslarının parçalandığını, bu nedenle ameliyat edildiğini söyledi. Baba Dağaşan "Bu tür hayvanları bakmasını bilmiyorsak, yetiştirmesini bilmiyorsak almayalım. Güvelik kamerası görüntülerinde kızımın çaresiz anlarını izleyince kahroldum. Ne amaç için beslendiği belli olmayan bir köpek kızımın hayatını bitirecekti. İçim yanıyor. Anneannesi olmasa benim çocuğum şu an hayatta değildi. Buradaki çalışanlar olmasa çökmüştü. 1,5 dakika çocuğumu kurtarmaya çalışıyorlar. Köpek kendi kendine durduk yere saldırıyor. Anneannesinin kucağındaki çocuğu zıplayıp yakalıyor. Bu kadının çektiği acının karşılığını kim verecek?" dedi.



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'ÇOCUĞUM ÖLMÜŞ OLABİLİRDİ'

Baba Dağaşan, olayın peşini bırakmayacağını anlatarak, "Suç duyurusunda bulundum. Emniyet teşkilatı da çok ilgilendi konuyla ilgili. Olay yasak bir köpek olduğu için 'yaralama' suçu olarak gözüküyor. Tasması var köpeğin sahibi de var; ama henüz tespit edilemedi. Emniyet güçleri köpeği buldu, inşallah sahibini de bulacaklar. Saklandığını düşünüyoruz. Belediyeler de zamanında önlem alabilirdi. Çocuğum ölmüş olabilirdi. Başka birinin başına bir şey gelmesin diye ben bu mücadeleyi vereceğim. Bütün canlıların yaşamaya hakkı var. Haklarımızı hukuk çerçevesinde arıyoruz. Toplumsal bir bilinç oluşturup insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Bir hayvana zarar geldiği zaman dernekler ayaklanıyor. Ben çocuğumun hakkını arıyorum. Yasak olan hayvanlar beslenmesin" diye konuştu.

'YAŞADIĞIMIZ TRAVMA NASIL GEÇECEK?'

Anneanne Gönül Demir ise gözyaşları içinde konuşarak, "Bir anda geldi saldırdı. Köpek bırakmıyordu yavrumu. Köpek değil canavardı. Hayvan hakları var evet; ama nerede benim torunumun hakkı? Torunumun hakkını verin. Yaşadığımız travma nasıl geçecek? Kurtaramadım yavrumu, çektim kurtaramadım. Torunumu daha iyi gördüm ama benimle konuşmuyor. 'Gönül gelmesin' diyor. İçim yanıyor. Keşke hiç çıkmasaydık evden, keşke hep evde kalsaydık salonda oynasaydık" ifadelerini kullandı.