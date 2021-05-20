Eskişehir Porsuk Çayı'nda poşette ölü pitbull cinsi köpek bulundu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışması sırasında, poşete taşla birlikte konulup suya atılmış pitbull cinsi köpek ölüsü bulundu. Yapılan incelemede köpeğin yüzünde yaralar tespit edildi. Hayvan Koruma Kanunu'na göre bakılması yasaklı cinsler arasında bulunan köpeği, çaya atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.