Meteorolojiden don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğün bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağını belirterek, yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmaması gerektiği konusunda uyarısında bulundu.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkların, Van'da eksi 4, Muş'ta eksi 5, Bitlis'te eksi 9 ve Hakkâri'de eksi 5 derece olması bekleniyor. Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ile eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.

Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusuna dikkat çekildi.