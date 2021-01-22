Son dakika haberler: 10 ilimiz alarm veriyor! Türkiye için tedirgin edici açıklama...

Son dakika haberler… İstanbul ve birçok ilde baraj doluluk oranlarının kritik seviyenin altına düşmesiyle adeta alarm verilmişti. NASA ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasında yaşanan susuzluk tehditi gözler önüne serilirken bir açıklama da WWF'den geldi. Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yürütülen Su Riski Filtresi isimli çalışmada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerin olduğu toplam 10 kentin küresel ölçekte yüksek su riski taşıdığı bildirildi…

WWF'DEN 10 İL İÇİN TEDİRGİN EDEN UYARI!

İklim değişikliğinin etkileri ülkemizde tüm boyutuyla yaşanırken yağışların ciddi oranda azalması durumu susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmamıza neden olmuştu. WWF'den gelen son dakika açıklamasında Türkiye için kuraklık tehlikesinin kapıda olduğunu ortaya koydu…