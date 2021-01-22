Yurdun büyük bölümüne son dakika kar yağışı uyarısı: Meteoroloji tarih verdi!

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta İstanbul dahil birçok ilde etkili olan kar yağışı gelecek hafta yeniden birçok ilde etkisini gösterecek. Çarşamba günü itibarıyla etkili olacak yağışlar ege bölgesi, iç Anadolu ve Marmara bölgesinin bir kısmında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Öte yandan 28 Ocak Perşembe günü İstanbul dahil birçok şehir kar yağışının etkisiyle beyaza bürünecek. İşte son dakika MGM hava durumu uyarısının detayları…

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeyde seyretmesiyle beraber Meteoroloji gelecek hafta için müjdeyi duyurdu. Pazartesi günü itibarıyla etkili olacak yağışlı hava İstanbul dahil birçok şehirde bekleniyor. Öte yandan Perşembe günü beklenen ve ülke genelinde etkili olan kar yağışının İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde olacağı beklentiler arasında…