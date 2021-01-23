Meteoroloji son dakika duyurdu: 4 gün boyunca sürecek yağışlı hava geliyor! Kar, kuvvetli sağanak, buzlanma ve don uyarısı...

BARAJLARDA SON DURUM!

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

13 GÜNDE YÜZDE 12.23 ARTTI

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle 20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, bir gün sonra yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları bugün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Barajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.

YİNE DE SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak 2014 tarihinde yüzde 36.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.