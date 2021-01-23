Meteoroloji son dakika duyurdu: 4 gün boyunca sürecek yağışlı hava geliyor! Kar, kuvvetli sağanak, buzlanma ve don uyarısı...

Hava durumundan son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre; Pazartesi itibarıyla yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisinde kalacağı bildirildi. Özellikle Çarşamba günü yağışların yurdun büyük bölümünde kar yağışı olarak etkisini sürdüreceği tahminler arasında yerini alırken öte yandan yağışlı havanın dört gün boyunca süreceği gözlemlendi. İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahmin raporu…
KUVVETLİ SAĞANAK, KAR, BUZLANMA, RÜZGAR!
Gelecek hafta için Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi. Yurt genelinde hafta ortasına kadar sıcaklıkların normalden 3 ila 7 derecek kadar yükselmesi beklenirken öte yandan İstanbul dahil birçok ilde sürecek yağışlı hava baraj doluluk oranlarının artması için de büyük bir önem taşıyor…
BARAJLARDA SON DURUM!
İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.
13 GÜNDE YÜZDE 12.23 ARTTI
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle 20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, bir gün sonra yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları bugün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Barajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.
YİNE DE SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak 2014 tarihinde yüzde 36.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.
Meteoroloji'nin orta vadeli tahmin haritasına göre, yurdun batı kesimlerinin haftaya Çarşamba gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, haftaya Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ: Bu akşam (23.01.2021) saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il geneli, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale'nin güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.