SON DAKİKA | Kar yağışı için İstanbul dahil birçok ile tarih verildi! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı peş peşe geldi

Son dakika haberi: İstanbul ve birçok ilde kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre batı kesimlerde Çarşamba günü itibarıyla kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artarak, hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, Çarşamba günü batı, Perşembe günü iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İşte son dakika hava durumu tahmin raporuna ait detaylar…

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

25 Ocak Pazartesi günü için yayımlanan hava durumu raporunda ise Kıyı Ege, Marmara ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Bu kapsamda Meteoroloji vatandaşları soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç devrilmesi ve çatı uçmasına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi…