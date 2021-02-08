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Motosikletli saldırganların vur-kaç taktiği! Araç içinde gasp dehşeti kamerada

’de Moğol turist, alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın önünden ayrıldığı esnada yanına gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Araç içinde önce dayak yiyen turist daha sonra cep telefonunu çaldırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.2.2021 10:20 ABONE OL
Motosikletli saldırganların vur-kaç taktiği! Araç içinde gasp dehşeti kamerada

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. Moğolistan uyruklu bir kişi, alışveriş yapmak için geldiği bir mağazanın önünde aracını park etti. Alışverişini tamamlayan turist, aracıyla ayrıldığı esnada hayatının şokunu yaşadı.

Moğol turisti önce dövdüler sonra gasp ettiler | Video



Arkasından gelen motosikletli iki şahıs, yumruk atıp saldırmaya başladı. Bir anda şoke olan turist, kendini savunmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş gaspçılar, arabanının kapısını açıp turisti dövmeye başladı.



Bu sırada içlerinden biri araç içerisinde bulunan cep telefonunu alarak arabadan indi. 1 dakika içinde hem sürücüyü darp edip hem de telefonu gasp eden saldırganlar motosiklet ile olay yerinden kaçtı.



Yaşananların ardından polis ekipleri olay yerine gelen çalışmalarda bulundu. Moğol turist ise önce hastaneye ardından karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Motosikletli saldırganların vur-kaç taktiği! Araç içinde gasp dehşeti kamerada
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