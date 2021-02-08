Son dakika: Kafe infazından Suriyeli örgüt çıktı!

Kırgızistan'da üst düzey görev yapan Çin ve Ukrayna vatandaşı iş insanı Saimaiti Aierken'in, parasını yurtdışına transfer ederken yaşadığı problem nedeniyle hakkında infaz emri verildiği ortaya çıktı. Aierken'in, terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Adem'in talimatıyla öldürüldüğü belirlendi. İnfazcı 7 şüpheli yargılanacak. İşte son dakika haberinin detayları:
PARA TRANSFERİ
Cinayet, geçen 10 Kasım'da Fatih'te Millet Caddesi'ndeki bir otelin kafesinde meydana geldi. Masada sarraf A.K. ve işletmeci S.B. ile oturan Aierken öldürüldü. Polis, Aierken'in Kırgızistan'da para transferi yaptığını ve 2014'te eşi ile 4 çocuğunu alıp Türkiye'ye kaçtığını belirledi.
Aierken'in eşi Wufuli Bumailiyamu Wufuli ifadesinde, eşinin Kırgızistan'da üst düzey görev yapan biri ile bir Türk'ün parasını yurtdışına transfer ederken problem yaşadıklarını ve eşinin öldürülmek istendiğini bildirdi. Paraların nereye transfer edilmek istendiğini bilmiyordu.
HAVALİMANINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Cinayetten 15 gün önce, Kırgızistan'da kendilerine ait olan 1 milyon ABD dolar'ını Türkiye'ye getirmek istediklerini ve bu parayı getiren eşinin arkadaşının havalimanında öldürüldüğünü anlattı. Paranın gasp edildiğini ve eşinin güvenliklerini sağlamak için Kırgızistan Başkonsolosluğu'na ait bir araç ile gezdiğini ifade etti. Wufuli, eşinin kendisine "Bunlar sizin fotoğraflarınızı çekmişler, lütfen kendinize dikkat edin, gittiğiniz yerleri haber verin" dediğini aktardı.
SINIRA GİDERKEN YAKALANDILAR
Emniyet ekipleri, Suriye'ye kaçmak isteyen Kırgızistanlı tetikçi Abdullah Enver ve Hüseyin Ahmetaliyev'i Adana'da Suriyeli Ali İsbeh'e ait otomobilde sınıra doğru giderlerken yakaladı. Tetikçilerin saldırıyı düzenledikleri susturucu takılı silah ise Pendik'te Ahmetaliyev'in bacanağı Kırgızistanlı Normakhamat Ariphonov'a ait evin kömürlüğünde ele geçirildi.
İstanbul'a getirilen Enver'in 2013'te, Ahmetaliyev'in ise 2015'te "turist" olarak Türkiye'ye girdiği belirlendi. İkili, Suriye'ye geçerek terör örgütü HTŞ'ye katıldı. Suriye'nin İdlib şehrinde tanışan saldırganlar, Aierken'in infaz emrini Özbek asıllı "Adem" adlı bir HTŞ terör örgütü liderinden aldıklarını söyledi.