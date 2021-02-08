Son dakika: Kafe infazından Suriyeli örgüt çıktı!

HAVALİMANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Cinayetten 15 gün önce, Kırgızistan'da kendilerine ait olan 1 milyon ABD dolar'ını Türkiye'ye getirmek istediklerini ve bu parayı getiren eşinin arkadaşının havalimanında öldürüldüğünü anlattı. Paranın gasp edildiğini ve eşinin güvenliklerini sağlamak için Kırgızistan Başkonsolosluğu'na ait bir araç ile gezdiğini ifade etti. Wufuli, eşinin kendisine "Bunlar sizin fotoğraflarınızı çekmişler, lütfen kendinize dikkat edin, gittiğiniz yerleri haber verin" dediğini aktardı.