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belli oldu! ile 10 Şubat çekiliş sonuçları -

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün belli oluyor. Peş peşe gelen devirlerle 109 Milyon TL tutarına kadar erişen oyunu ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler Çılgın büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları öğrenmek adına sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 10 Şubat çekiliş sonuçları ile ekranı detayları…

Giriş Tarihi: 10.2.2021 21:37 Son Güncelleme: 10.2.2021 21:37 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV ile Youtube canlı yayında şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün (10 Şubat 2021 Çarşamba) açıklanıyor. Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak 109 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler 10 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna heyecanla yanıt arıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 ŞUBAT)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ile 10 Şubat MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Şubat Sayısal Loto sonuçları: 38 - 21 - 24 - 31 - 46 - 71 + 10 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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