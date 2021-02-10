Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ı Kulp ilçesinde üretiliyor

Diyarbakır Valisi/Büyükşehir Belediye Başkanvekili Münir Karaloğlu, Kulp ilçesindeki ipek üretim merkezinde inceleme yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Karaloğlu, Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ının Kulp ilçesinde üretildiğine dikkat çekti.

"AMACIMIZ İPEKÇİLİĞİ GELİŞTİRMEK"



Karaloğlu, "Amacımız Kulp ilçesinde ipekçiliği geliştirmek. Bu sene vatandaşımız Kulp'ta ipek kozacılığından 5 milyon TL civarında para kazandı. Amacımız hem koza üretimini artırmak hem de koza tarımıyla ulaşmak. Çiftçinin sayısını artırarak burada gördüğünüz ürünleri günün koşullarında modaya uygun hale getirerek, böcekten podyuma kadar bütün safhasını Kulp'ta yerine getirmek istiyoruz. Kulp'ta gördüğümüz her şey bizi mutlu etti. Kadın istihdam merkezinde kadınlarımız ve kızlarımız ipek dokuma ve el sanatlarında farklı branşlarda ve kurslarda hem kendi ihtiyaçlarını üretiyor hem de sosyalleşiyor" dedi.