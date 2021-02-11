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SON DAKİKA HABERİ: Saniyelerle kurtulmuştu! İlk sözleri şaşırttı.. 'Balkondan atlayayım diye düşündüm'

'nde Sibel Gezici (23), bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan kaldırıma düştü.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edilen kadının ilk sözleri ise şaşkına çevirdi. İşte o açıklamalar

DHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 18:43 Son Güncelleme: 11.2.2021 19:05 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Saniyelerle kurtulmuştu! İlk sözleri şaşırttı.. 'Balkondan atlayayım diye düşündüm'

Manavgat'ta Sibel G.'nin kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip, kaldırıma düştüğü anların görgü tanığı İbrahim Boztaş, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu | Video

Olayın olduğu sırada iş yerinin önünde beklediğini söyleyen İbrahim Boztaş, "Karşı balkona çıkan bir kadın demirlere tutunarak sarkmaya başladı. Bu sırada artık eli mi kaydı ne olduğunu bilmiyorum bir anda düştü. Bu esnada kaldırımda biri vardı 1-2 saniyeyle kurtuldu" dedi.

'BALKONDAN ATLAYAYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'
Olayın ardından hemen kadına yardıma gittiklerini kaydeden İbrahim Boztaş, şöyle konuştu:

"Hemen ambulans çağırdık, polise haber verdik. Kadını hastaneye götürdüler. Bildiğim kadarıyla taburcu edilmiş. Olayın olduğu sırada kadına ne olduğunu sorduk, 'Bu daire ağabeyimin arkadaşının dairesi. Ben aslında Bayır'da kalıyorum. Kapıyı kilitleyip gitmişler, benim de çıkmam lazımdı, balkondan atlayayım diye düşündüm' dedi."

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SON DAKİKA HABERİ: Saniyelerle kurtulmuştu! İlk sözleri şaşırttı.. 'Balkondan atlayayım diye düşündüm'
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