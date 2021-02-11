SON DAKİKA HABERİ: Saniyelerle kurtulmuştu! İlk sözleri şaşırttı.. 'Balkondan atlayayım diye düşündüm'

Manavgat'ta Sibel G.'nin kilitli kaldığı birinci kattaki dairenin balkonundan aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip, kaldırıma düştüğü anların görgü tanığı İbrahim Boztaş, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Balkondan düşen kadının altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu | Video

Olayın olduğu sırada iş yerinin önünde beklediğini söyleyen İbrahim Boztaş, "Karşı balkona çıkan bir kadın demirlere tutunarak sarkmaya başladı. Bu sırada artık eli mi kaydı ne olduğunu bilmiyorum bir anda düştü. Bu esnada kaldırımda biri vardı 1-2 saniyeyle kurtuldu" dedi.