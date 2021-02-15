Son dakika: Antalya'daki profesörün sahte rapor oyunu 'Pes' dedirtti!



RAPORLUYKEN 4 KEZ GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPMIŞ

Şikayet üzerine Prof. Dr. Taşkın hakkında 2020'nin Ekim ayında inceleme başlatıldı. Raporlara göre yürümesi, uzun süre oturması ve seyahat etmesi mümkün olmayan Prof. Dr. Taşkın'ın, raporlu olduğu 27 Aralık 2018'den 15 Aralık 2020 tarihi aralığındaki yaklaşık iki yıllık süreçte, tam dört kez Türkiye'ye giriş-çıkış yaptığı belirlendi. Emniyet birimlerinin incelemesine göre Prof. Dr. Taşkın'ın, Nisan- 20 Mayıs 2019, 17-23 Ekim 2019, 27 Haziran-2 Ağustos 2020 ve 14 Eylül-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye'de kaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine Prof. Dr. Taşkın hakkında, 'zincirleme sahte resmi evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık' fiilleri işlendiği iddiasıyla soruşturma açıldı.



YÖK'E 'KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARTILSIN' TEKLİFİ

Soruşturma, 2021'in Ocak ayında tamamlandı. Komisyon, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK), Prof. Dr. Taşkın'ın 17 Nisan 2019 ve sonrası tarihlerde 'zincirleme sahte evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği, eylemi karşılığının 2547 sayılı Kanunu'nun 53'üncü maddesindeki 'kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' şeklinde düzenlendiği ve kamu görevinden çıkartılmayı gerektirdiği teklifinde bulundu. Prof. Dr. Taşkın'ın, kamu görevinden çıkartılmasına yönelik disiplin soruşturması dosyası, YÖK Başkanlığı'na gönderildi. Prof. Dr. Taşkın hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına da karar verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen rektörlük yazısında, Prof. Dr. Taşkın'a rapor veren Kanada'daki klinikte görevli Dr. Atila Hamdi Ketene hakkında, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı rapor verdiği iddiasıyla işlem yapılması talep edildi.



RAPOR OYUNU ANTALYA'DA DA SÜRDÜ

Hakkında 'zincirleme sahte evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla açılan soruşturma sonrasında sürekli rapor alarak üniversiteye dönüş yapmayan Prof. Dr. Taşkın, Antalya'ya geldi. 9 Aralık 2020'de görevine başlayan Prof. Dr. Taşkın, bir özel hastaneden, 18-27 Aralık 2020 tarihlerini içeren 10 günlük rapor aldı. Soruşturma komisyonu, Covid-19 ve raporları bahane göstermesi nedeniyle Prof. Dr. Taşkın'la görüşemedi. Adresine gönderilen tebligatlar da teslim alınmadı. Prof. Dr. Taşkın, bu süreçte 8 Ocak- 8 Mart 2021 tarihleri arasında 60 gün olmak üzere başka bir özel hastaneden rapor aldı. Ancak bu raporda, Prof. Dr. Taşkın'a, dizinde menüsküs yırtığı teşhisi konuldu.



EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ VERİP YURT DIŞINA ÇIKTI

'Hakem hastane' konumundaki AÜ Hastanesi, bu rapora ilişkin inceleme başlattı. Raporun fenne aykırı olduğu konusundaki tereddüt nedeniyle dizinde menüsküs yırtığı iddia edilen Prof. Dr. Taşkın'ın, AÜ Hastanesi'nde muayenesine karar verdi. 19 Ocak 2021'de soruşturması tamamlanan ve zincirleme sahte evrak kullanmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla kamu görevinden çıkartılması için YÖK'e talep gönderilen profesör, hakem hastane olan üniversite hastanesinde muayene olmadan, 25 Ocak 2021 günü emeklilik dilekçesini vererek, yeniden yurt dışına çıkış yaptı.