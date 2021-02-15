Zeytinburnu’nda 4 katlı binada korkutan yangın

Olay, 23.45 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Seyitnizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede önlem alırken Zeytinburnu, Bakırköy, Bayrampaşa ve Fatih itfaiyeleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatıdaki yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı.





POLİS MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI



Binada bulunan bazı kişiler itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangın nedeniyle polis ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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