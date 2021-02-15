Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zeytinburnu’nda 4 katlı binada korkutan yangın
Giriş Tarihi: 16.2.2021 00:44 Son Güncelleme: 7.6.2021 09:22

’nda 4 katlı binada korkutan yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Zeytinburnu’nda 4 katlı binada korkutan yangın

’nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, olay yerine sevk edilen ekipleri tarafından yaklaşık 45 dakikada söndürüldü.

Olay, 23.45 sıralarında Seyitnizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede önlem alırken Zeytinburnu, , ve itfaiyeleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatıdaki yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



POLİS MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI

Binada bulunan bazı kişiler itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangın nedeniyle polis ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Zeytinburnu'nda içinde çay satışının yapıldığı minibüs alev alev yandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Zeytinburnu’nda 4 katlı binada korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA