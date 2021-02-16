Son dakika: İzmir’de fırtına kabusu geri döndü! Ağaçlar devrildi vapur seferleri iptal edildi!

Bayraklı ilçesinde park halinde duran 2 aracın üzerine ise kuvvetli fırtınaya dayanamayan duvar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Konak ilçesinde Kordonboyu'nda ise vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte zorluk çekerken, sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Fırtınanın etkisiyle İzmir Körfezinde dalgaların boyu 2 metreyi geçti.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZDENİZ'den yapılan açıklamada saat 15.15 itibariyle tüm yolcu gemisi seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildiği açıklandı. Aynı açıklamada araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

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