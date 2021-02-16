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Giriş Tarihi: 16.2.2021 16:12 Son Güncelleme: 21.5.2021 15:19

Son dakika: ’de kabusu geri döndü! Ağaçlar devrildi vapur seferleri iptal edildi!

İHA
Son dakika: İzmir’de fırtına kabusu geri döndü! Ağaçlar devrildi vapur seferleri iptal edildi!

Son dakika... ’deki felaketler bitmek bilmiyor. Son olarak kentte gün boyu etkisini gösteren nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi. Kırılan ağaçlar ise park halindeki araçların üzerine düştü. Birçok otomobilde maddi hasar oluştu. Vapur seferleri de geçici süreyle iptal edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde sabah saatlerinde itibaren başlayan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar çıktı.

Çiğli ilçesinde de kuvvetli fırtına sebebiyle bazı ağlar köklerinden sökülürken, bazı ağaçlar da kırılarak altında park halinde bulunan arabaların üzerine devrildi.

Bayraklı ilçesinde park halinde duran 2 aracın üzerine ise kuvvetli fırtınaya dayanamayan duvar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Konak ilçesinde Kordonboyu'nda ise vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte zorluk çekerken, sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Fırtınanın etkisiyle İzmir Körfezinde dalgaların boyu 2 metreyi geçti.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını da etkiledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZDENİZ'den yapılan açıklamada saat 15.15 itibariyle tüm yolcu gemisi seferlerinin şiddetli rüzgar nedeniyle geçici olarak iptal edildiği açıklandı. Aynı açıklamada araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

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Son dakika: İzmir’de fırtına kabusu geri döndü! Ağaçlar devrildi vapur seferleri iptal edildi!
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