İzmir Dikili'de korku dolu anlar! Fırtına tekneleri batırdı

İzmir'in Dikili ilçesinde, etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda tekne su alarak battı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına Dikili'de, Vakıf Zeytinliği mevkiinde bir anda etkisini gösteren fırtına çok sayıda balıkçı teknesini batırdı. Sahilde bağlı olan teknelerden 15 kadarı su alarak battı. Bazı tekneler ise kayalara ve birbirlerine çarparak hasar gördü. Teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelerek, teknelerini kurtarmaya çalıştı.