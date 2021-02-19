Salda Gölü nerede? Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü hangi il sınırları içerisinde?

SALDA GÖLÜ

Mars'ın yüzey özelliklerine sahip dünyadaki iki yerden biri olan Salda Gölü, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden. Burdur'un Yeşilova ilçe merkezine yaklaşık 4 km mesafede bulunan göl, 44 kilometrekarelik bir alana yayılıyor.

Yeşilova ilçesi, Doğanbaba ve Kayadibi köyleriyle çevrili olan Salda Gölü, 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nün korunmasına yönelik önlemler sonuç vermeye başladı

Göller Bölgesi içinde yer alan göl, stromatolik kayaçlar adı verilen kireçtaşına benzer bir yapıdan oluşuyor. Mars'ın yüzeyinde de görülen bu kayaçlar gölün yapısında magnezyum üretmesini sağlıyor. Bu yüzden gölün dibi de kıyıları da beyaz bir renge sahip.

Tektonik bir krater gölü olan Salda Gölü'nün suyu ve kumunun yapısında soda, kil ve magnezyum bulunduğu için bunlar bazı cilt hastalıklarına iyi geliyor. Yaz aylarında suların çekilmesiyle gölün ortasından görülmeye değer 7 beyaz ada ortaya çıkıyor.

Gölün arka kısmında kalan karaçam ormanı tavşan, tilki, keklik gibi canlılara ev sahipliği yapıyor. Bu da tabiat alanını daha da güzelleştiriyor. Türkiye'nin en temiz dünyanın en temiz beşinci gölü olarak gösterilen Salda 1989'dan beri koruma altında bulunuyor.

Karaçam ormanlarıyla kaplı bir alan içinde bembeyaz kumu ve masmavi suyuyla dikkat çeken göl, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor.

Bakir doğasının yanında çok sayıda canlıya da ev sahipliği yapan Salda Gölü, 1989'den beri 'Doğal Sit Alanı' olarak korunuyor.