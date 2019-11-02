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Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nün korunmasına yönelik önlemler sonuç vermeye başladı

02.11.2019 | 14:59

Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen gözde turistik mekanlarından biri olan Salda Gölü'nün korunmasına yönelik alınan önlemler sonuç verdi. Salda Gölü'nün suyunun kalitesinin yükseldiği açıklandı.

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