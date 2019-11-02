Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nün korunmasına yönelik önlemler sonuç vermeye başladı
Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen gözde turistik mekanlarından biri olan Salda Gölü'nün korunmasına yönelik alınan önlemler sonuç verdi. Salda Gölü'nün suyunun kalitesinin yükseldiği açıklandı.
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