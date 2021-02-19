Son dakika | MİT kumpasından CHP imamı çıktı!

KAYNAK HOLDİNG'TE YÖNETİCİLİK YAPTI

Parlak'ın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan arşiv havuzunda yapılan araştırmanın sonuçları da iddianamede kendisine yer buldu. Buna göre Parlak; örgütün ana finans kuruluşlarından Kaynak Holding isimli şirkette yöneticilik yaptı. Bank Asya'da hesap artışına da rastlanan Parlak, örgütün kriptolu iletişim programı Bylock'u 3 ayrı GSM hattı üzerinden ve ayrıca bir ADSL aboneliği üzerinden kullandı. Örgüte ait Sürat Medya Basın isimli firmada 2004-2007 yıllarında, İmaj İç ve Dış Ticaret isimli örgüte ait firmada ise 2007-2012 yıllarında SGK kaydına rastlandı.