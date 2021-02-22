Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da kadın cinayeti! Sokak ortasında vuruldu!
Giriş Tarihi: 22.2.2021 16:07 Son Güncelleme: 29.4.2021 08:58

: 'da kadın cinayeti! Sokak ortasında vuruldu!

İHA
Son dakika: Ankara'da kadın cinayeti! Sokak ortasında vuruldu!

haberi: Kadın cinayetlerine bir yeni eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. Son dakika haberine göre; sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki . isimli kadın hayatını kaybetti. Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş "Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik" dedi.

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre, Birgül Y., birilerinden kaçtığı esnada arabayla önünü kesen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı.

Ankara'da bir kadın sokak ortasında vurularak hayatını kaybetti | Video

Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş ise şunları ifade etti:

"Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik."

Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te koca dehşeti! Karısını dambıl ile öldürdü!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ankara'da kadın cinayeti! Sokak ortasında vuruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA