Son dakika: Ankara'da kadın cinayeti! Sokak ortasında vuruldu!

Olayın görgü şahidi Ertuğrul Gümüş isimli vatandaş ise şunları ifade etti:

"Evin içinde oturuyordum, televizyon izliyordum. 3 el silah sesi geldi balkona koştum, ses neyin nesi diye. Bir de baktım karşı kaldırımda bir kadın yatıyordu. Benden önce yoldan geçen bir arkadaş başındaydı. Daha sonra koşarak indim, vardığımda yatıyordu. Ambulansa ve polise haber verdik."

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