Video Yaşam Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı

Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı
29.04.2021 | 08:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Girdikleri iş yerinde aradıklarını bulamayınca bir tepsi baklava çaldılar | Video 01:05
Girdikleri iş yerinde aradıklarını bulamayınca bir tepsi baklava çaldılar | Video 29.04.2021 | 08:50
Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı 01:07
Samsun'da zincirleme kaza: 5 yaralı 29.04.2021 | 08:48
Malatya'da satırlı ve bıçaklı dehşet! Komşular birbirine girdi: 10 yaralı 01:03
Malatya'da satırlı ve bıçaklı dehşet! Komşular birbirine girdi: 10 yaralı 29.04.2021 | 08:44
Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı 05:24
Burdur'da kadın cinayeti dehşeti! Av tüfeğiyle öldürüp, kaçtı 29.04.2021 | 08:37
Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video 00:23
Kazakistan Fahri Konsolosu Halil Uluer ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı kamerada | Video 29.04.2021 | 08:33
Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı | Video 02:21
Tam kapanmanın başlamasına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu erken başladı | Video 29.04.2021 | 08:00
Kağıthane’de kundaklandığı iddia edilen otomobil alev alev yandı | Video 02:53
Kağıthane’de kundaklandığı iddia edilen otomobil alev alev yandı | Video 29.04.2021 | 08:00
TRT EBA TV 29 Nisan 2021 Perşembe Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (29 Nisan 2021 Perşembe) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 29.04.2021 | 07:20
TRT EBA TV izle! 29 Nisan Perşembe Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (29 Nisan Perşembe) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 29.04.2021 | 06:51
Son dakika haberi: İşte tam kapanmada detaylar! Başkan Erdoğan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı tarihini açıkladı | Video 03:33
Son dakika haberi: İşte tam kapanmada detaylar! Başkan Erdoğan tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı tarihini açıkladı | Video 28.04.2021 | 18:06
Bingöl'de hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü 00:34
Bingöl'de hareket halindeyken alev alan yolcu otobüsü, demir yığınına döndü 28.04.2021 | 17:20
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu | Video 00:50
İstanbul'da kaçak parfüm operasyonu | Video 28.04.2021 | 17:17
Şanlıurfa'da acı olay. Serinlemek için sulama kanalına giren 2 kardeş boğuldu | Video 01:37
Şanlıurfa'da acı olay. Serinlemek için sulama kanalına giren 2 kardeş boğuldu | Video 28.04.2021 | 17:17
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek | Video 02:41
Çalınan köpeğini getirene ödül verecek | Video 28.04.2021 | 16:46
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale’nin doğal travertenleri süslüyor | Video 06:02
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale’nin doğal travertenleri süslüyor | Video 28.04.2021 | 16:19
İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu | Video 00:10
İstanbul'da saldırıya uğrayan davulcu konuştu | Video 28.04.2021 | 16:30
Müge Anlı'da son dakika kan donduran cinayet iddiası! 'Varile koyup Kızılırmak'a attılar' Kocası ve sevgilisi canlı yayında 18:32
Müge Anlı'da son dakika kan donduran cinayet iddiası! 'Varile koyup Kızılırmak'a attılar' Kocası ve sevgilisi canlı yayında 28.04.2021 | 15:54
Kapadokya’da mest eden 'Süper Ay' görüntüsü | Video 00:58
Kapadokya’da mest eden 'Süper Ay' görüntüsü | Video 28.04.2021 | 15:44
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? İşte yanıtlar | Video 06:04
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? İşte yanıtlar | Video 28.04.2021 | 15:41
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'taki hafriyat kamyonu dehşeti kamerada 00:54
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'taki hafriyat kamyonu dehşeti kamerada 28.04.2021 | 15:29

Burdur'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık (28), çalıştığı şarküteriye gelen R.T.?nin (30) av tüfekli saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 17.30 sıralarında Karayvatlar Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Yanında getirdiği av tüfeğiyle şarküteriye giren R.T., henüz bilinmeyen nedenle, burada çalışan Hatice Işık?a 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Hatice Işık kanlar içerisinde yere yığılırken, R.T. ise olay yerinden uzaklaştı. Şarküterideki diğer çalışanlar ve silah sesini duyanlar olay yerine ambulans ve polis istedi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, gelen sağlık ekipleri Hatice Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
AV TÜFEĞİNİ OLAY YERİNDE BIRAKTI
Hatice Işık'ı vuran R.T.'nin olaydan sonra kullandığı tüfeği olay yerinde bırakıp, bir araçla uzaklaştığı belirlendi. Polis kaçan R.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
CENAZE MORGA KALDIRLDI
Hatice Işık'ın cansız bedeni olay yeri incelemesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet savcılığının talimatı ile otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerine gelen Hatice Işık?ın yakınları feryat etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA