O görüntüler daha öncesine ait çıktı

Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Suriye uyruklu kişilerin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve Fatih Eminönü'nde eğlence yapıp Galata Köprüsü üzerinden denize atladığına dair görüntülere yer verildi. Görüntüler sonrası Fatih Kaymakamlığı inceleme başlattı.



Görüntülerin geçmiş tarihli olduğu belirlendi. Kaymakamlık incelemenin ardından, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Suriye uyruklu şahısların Koronavirüs tedbirlerine uymayarak ilçemiz Eminönü bölgesinde kendi aralarında eğlence düzenlediği ve Galata Köprüsü üzerinden denize atladıkları şeklinde paylaşım ve haber yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımlar ve haberler doğrultusunda yapılan incelemede yayımlanan görüntülerin geçmiş tarihli olduğu, bugüne ait bir görüntünmüş gibi lanse edildiği anlaşılmıştır. Emniyet birimlerimiz Koronavirüs tedbirlerine uyulması noktasında hassasiyetle çalışmalarını sürdürmekte, uymayanlar hakkında gerekli idari/adli işlemi yapmaktadır" açıklamasını yaptı.