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Son dakika: İşte ’yi tanıtan 10 sokak lezzeti

Son dakika haberi: tarafından seçilen en iyi 10 sokak yemeği açıklandı. Hepimizin yakından bildiği lezzetler uluslararası tanıtım çalışmalarının yürütüldüğü ‘’ internet sayfasında yayınlandı

Giriş Tarihi: 25.2.2021 06:55 ABONE OL
Son dakika: İşte Türkiye’yi tanıtan 10 sokak lezzeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın seçtiği en iyi 10 sokak yemeği listesinde yabancı misafirlere tavsiyeler şöyle:



SİMİT: Bütçe ve vegan dostu. Vapurla Boğaz'ı geçerken martılarla bu lezzeti paylaşabilirsiniz.



BALIK EKMEK: Çok uygun fiyatlı, besleyici, lezzetli ve tadı ağzınızda kalıyor.



KESTANE KEBABI: Kışın başlangıcını müjdeleyen enfes bir sokak keyfi.



TANTUNİ: Tantuni aslen Mersinli ama Türkiye'nin hemen her yerinde bu süper lezzeti bulmak mümkün.



MİDYE DOLMA: Kendinizi sokaktaki bir tezgâhın yanında, elinizdeki midyeye bolca limon sıkarken bulursanız şaşırmayın. Başladıktan sonra duramayabilirsiniz!



KUMPİR: Her çeşit patatesi sevenlerden misiniz? Bu lezzeti kaçırmayın.



TAVUKLU PİLAV: Klasik Türk mutfağının eşlikçisi olan sade pilavın üzerine haşlanmış tavuk parçaları şahane.



ÇİĞ KÖFTE: Türkiye sokaklarında unutulmaz bir ziyafet.



BUZLU BADEM: Taze bademler kaynatılır veya sıcak suda haşlanır, ardından soyulur ve buzda servis edilir.



TURŞU SUYU: 15. yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeği. Bu eşsiz lezzet sizi hızlı bir şekilde bağımlı hale getirecek!

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Son dakika: İşte Türkiye’yi tanıtan 10 sokak lezzeti
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