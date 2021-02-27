SON DAKİKA HABERİ! Ünlü firmaya dolandırıcılık şoku! 12 kişilik 'İskender Konsey' grubu...

Son dakika haber... Dünyaca ünlü Bursa İskender Kebap'ın, 12 çalışan tarafından 6 milyon lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Zanlıların, Paris ve Roma'da geceliği 5 bin liralık otellerde tatil yaptığı ifade edildi. İskender Kebap'ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, yıllardır yanında çalışan bir grubun şirket içerisinde oluşturdukları organizasyonla firmayı milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bazı garsonların peşin ödenen paraları kasaya dahi götürmeden ceplerine koydukları güvenlik kameralarıyla tespit edildi.