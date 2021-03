Son dakika haberi: Rabia Tanrıvermiş'i ölüme götüren akşamı anlattı: "Gel artık, bırak, bizi öldürecek..."

Meryem Tanrıvermiş - Rabia Tanrıvermiş

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Rabia Tanrıvermiş'in geçen eylülde, sosyal medya hesabında, ailesinde bitmek tükenmek bilmeyen şiddet olaylarına isyan eden paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı: "Bu haykırışım tüm hemcinslerim içindir. Bugün bu durumu biz yaşıyoruz ama binlerce insan her gün bu tarz olaylar yaşıyor. Ben sesimi kesmeyeceğim, kesmelerine izin vermeyeceğim ve adaletin yerini bulmasını istiyorum, bulmalı da. İnanıyorum ki sesimi duyuracaksınız. Can güvenliğimiz yok. Boğazımı kesmeye çalıştılar. Annemi bıçakladılar. Kimse sahipsiz değildir. Adalete güveniyorum. Ve şikâyetçi olmayayım diye tehdit altındayım. Tehditler alıyorum. Annem şu an iyi ama can güvenliğimiz yok..." Sosyal medya hesabından üç kişinin fotoğrafını paylaşan Rabia, "Bunlar tefeci. Soldaki katil, ortadaki kaç kişiyi bıçakladı. Bunları tanıyan herkes biliyor bunların ne olduğunu. Siz de bilin. Sağdaki annemi bıçakladı. Üçü bizi darp etti. İkisi serbest ve gereken cezayı almalarını istiyorum" paylaşımını da yaptı.