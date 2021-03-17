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Giriş Tarihi: 17.3.2021 13:29 Son Güncelleme: 17.3.2021 13:54

: 'da canavarı can aldı! O anlar kamerada

DHA
Son dakika: Samsun'da trafik canavarı can aldı! O anlar kamerada

haberi: 'da kırmızı ışıkta geçen canavarı can aldı. O anlar güvenilk kameralarına yansıdı. hafif ticari araçla çarpışıp savrulan otomobil, kavşakta, kraşıya geçmek için yol kenarında bekmeyen anne ve kızına çarptı. Kazada (29) hayatını kaybetti, annesi (47) ise yaralandı. O anlar saniye saniye kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kampüsü'nde meydana geldi.

Ahmet Enes B. yönetimindeki 55 AAH 266 plakası hafif ticari araçla Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil döner kavşakta çarpıştı.

Savrulan otomobil, karşıya geçmek için yol kenarında bekleyen Zehra Atmaca ve annesi Ayşegül Aydemir'e çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Zehra Atmaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Aydemir'in idurumunun ağır olduğu belirtildi.

Samsun'da kazada savrulan otomobilin anne ve kızına çarpma anı kamerada | Video

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına aldı. Bu arada kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Son dakika: Samsun'da trafik canavarı can aldı! O anlar kamerada
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