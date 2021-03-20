Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekilinden skandal paylaşım!

HAKARET İÇEREN PAYLAŞIM

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş'ın sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Altıntaş'ın AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hakkında, 'Alpay Özalan'ı kapıya bağla eve hırsız girmesin' şeklindeki paylaşımı tepki çekti. Altıntaş'ın paylaşımının altına yorumlar yapıldı. TC Mehmet Karaca, "Her gün önüne kemik atarsın. Evi de satar başkanım. Köpek de olmaz ondan" diye yorum yaparken, Adnan Bilek ise, "Sadece Alpay mı?' diye yazdı. Rıdvan Rüzgar Özkırlangıç, "Meclis idare amiri ya kendisi. Erdoğan'ın emirlerini yerine getireyim derken mahalle kabadayısına döndü bir anda. Anlaşılan Spor Bakanlığını kovalıyor başkanım" derken, Bekir Celep, "Davara da bakar demi" diye yazdı.