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Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:10

: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekilinden skandal paylaşım!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekilinden skandal paylaşım!

haberleri... Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ’ın sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Altıntaş’ın AK Parti İzmir Milletvekili hakkında ‘Alpay Özalan’ı kapıya bağla eve hırsız girmesin’ şeklindeki hakaret içeren bir yazı paylaşması tepki çekti.

Son dakika haberi... Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürülmüştü. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle Meclis'te gerginlik çıkmıştı. Kararı protesto eden HDP'li vekiller TBMM'yi terk etmedi. Bu sırada TBMM İdare Amirlerinden AK Partili Alpay Özalan, "Kaç paralık adamsınız" diyerek HDP'li Gergerlioğlu'nun yakasına yapışıp Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi. Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu, Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılması durumunda grup odasında bekleyişine devam edeceğini söylemişti.

HAKARET İÇEREN PAYLAŞIM

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş'ın sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Altıntaş'ın AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan hakkında, 'Alpay Özalan'ı kapıya bağla eve hırsız girmesin' şeklindeki paylaşımı tepki çekti. Altıntaş'ın paylaşımının altına yorumlar yapıldı. TC Mehmet Karaca, "Her gün önüne kemik atarsın. Evi de satar başkanım. Köpek de olmaz ondan" diye yorum yaparken, Adnan Bilek ise, "Sadece Alpay mı?' diye yazdı. Rıdvan Rüzgar Özkırlangıç, "Meclis idare amiri ya kendisi. Erdoğan'ın emirlerini yerine getireyim derken mahalle kabadayısına döndü bir anda. Anlaşılan Spor Bakanlığını kovalıyor başkanım" derken, Bekir Celep, "Davara da bakar demi" diye yazdı.

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Son dakika: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekilinden skandal paylaşım!
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