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Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:44 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:54

haberi: Hamile kediye uygulayan kadın yakalandı! Pes dedirten savunma

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika haberi: Hamile kediye şiddet uygulayan kadın yakalandı! Pes dedirten savunma

haberi: ’da bir işyerinin önünde yatan hamile kediye önce vuran ardından da geri dönüp çantasını fırlatan kadın yakalandı. S.B. akıllara durgunluk veren sözlerle kendini savundu. S.B., “  beni takip ediyordu. Canımı sıktı. İnsana vurmadım ki kediye vurdum. Bunun da suç olduğunu bilmiyordum” dedi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli işlem başlatılan S.B.’ye bin 33 lira para cezası kesildi.

Son dakika haberi... Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği 45 yaşındaki S.B.'nin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe karnına vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI

Hırsını alamayan kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı.Çantanın kendisine geldiğini fark eden hamile kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı.

Hamile kediye saldırı görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden çok sayıda ihbar geldi. Harekete geçen ekipler görüntüleri incelemesinin ardından saldırıyı gerçekleştiren kişinin 45 yaşındaki S.B.'nin olduğunu belirledi. Ekipler, S.B.'yi olayın yaşandığı bölgede yakın bir yerde gözaltına alarak emniyete getirildi.

İNSANA VURMADIM KEDİYE VURDUM

Emniyette ifadesinde S.B.,"Kedinin kendisini takip ettiğini, kedinin canını sıktığını ve insana değil kediye vurduğunu bunun da suç olduğunu bilmediğini, kedinin sahibinden özür dilediğini ve pişman olduğunu" aktardı.

Hamile kediye şiddet uygulayan kadının görüntüsü pes dedirtti | Video

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, sahipli kedi olmasın mala zarar verme suçundan adli işlem başlatılırken bin 33 lira para cezası kesildi.
S.B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Hamile kediye şiddet uygulayan kadın yakalandı! Pes dedirten savunma
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