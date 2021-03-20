Son dakika haberi: Hamile kediye şiddet uygulayan kadın yakalandı! Pes dedirten savunma

İNSANA VURMADIM KEDİYE VURDUM

Emniyette ifadesinde S.B.,"Kedinin kendisini takip ettiğini, kedinin canını sıktığını ve insana değil kediye vurduğunu bunun da suç olduğunu bilmediğini, kedinin sahibinden özür dilediğini ve pişman olduğunu" aktardı.

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Ankara Cumhuriyet Savcılığı, sahipli kedi olmasın mala zarar verme suçundan adli işlem başlatılırken bin 33 lira para cezası kesildi.

S.B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.