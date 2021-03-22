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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:38 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:43

: 'dan uyardı: İş yerinde maskesini çıkaranlar...

SABAH İNTERNET
SON DAKİKA: Bakan Koca Twitter'dan uyardı: İş yerinde maskesini çıkaranlar...

haberler....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iş yerleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Koca, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor" diyerek çalışanları uyardı ve tedbirli olmaya çağırdı. İşte son dakika açıklamasının detayları...

Son dakika haberler....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iş yerleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Bakan Koca Twitter'dan uyardı: İş yerinde maskesini çıkaranlar...
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