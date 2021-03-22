SON DAKİKA: Bakan Koca Twitter'dan uyardı: İş yerinde maskesini çıkaranlar...

Son dakika haberler....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından iş yerleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Koca, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" ifadelerini kullandı.