Son dakika: Esenyurt'ta süpheli ölüm! Askerden izne gelmişti





Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.