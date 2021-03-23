Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk SABAH'a konuştu! ‘Uzaktan eğitim kalıcı olacak’





Bakanlığımızın hâlihazırda var olan altyapısı, uzaktan eğitimin başlaması ile daha da güçlendirilerek öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından daha sık kullanıldı. EBA platformu dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi.