Son dakika: Eşi Beyza Nur Fidan’nın boğazını sıkmış





BEN 'HASBİ'NİN KIZI EVİNE GERİ DÖNDÜ' DEDİRTMEM

Kendisi görüşmese de eşine ve çocuklarına Beyza'yı sürekli aramaları ve sahip çıkmaları konusunda uyardığını ifade eden Özel, "Annesi, teyzesi ve kardeşleri sürekli kendisi ile görüştü. Hatta kızımı birkaç defa dövmüş. Boğazına sarılmış. Bu olaylar sonrasında haberdar olan çocuklarım kendisini alarak eve getirmiş.