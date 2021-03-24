Son dakika haberi: Emekli albayı gizli rota mı öldürdü? Helikopter kazasında şok iddia...

PERİYODİK BAKIMLARI TAM MI?

Ciner Havacılık tarafından helikopterin periyodik bakımlarının eksiksiz olarak yapıldığı, helikopterde gerekli teçhizat ve malzeme alanında eksiklik bulunmadığı iddia edildiği fakat bu durumunda çarpıtılmış olduğu belirtilen dilekçede, helikopterin gerekli donanıma sahip olmadan uçtuğu belirtildi. Helikopterde 1 adet tahliye botu, en az 1 adet ELT cihazı/acil durum belirleyicisi gerektiği halde bulunmadığı, kulaklık ve mikrofonun arızalı olduğu bilirkişi raporunda bu durumun teyit edildiği beyan edildi.

KONTROLÖR HELİKOPTER MÜRETTEBATINA ULAŞAMADI

Bilirkişi raporunda hava kontrolörü tarafından havanın sisli olduğu, seyir halindeki uçakların pilotlarına ulaşıldığı fakat güzergâh dışına çıkan 'TTC-HET' kuyruk tescilli helikopterin ve mürettebatının cep telefonlarına ulaşılmadığı bu nedenle kontrolör tarafından hava trafiği kontrol edilip helikopterin uçuş güzergâhında olmadığı için geri döndüğü düşünülerek ulaşmaktan vazgeçtiği ifade edildi. Bilirkişi raporunda yer alan bu ifadeler dilekçede, "Hava Trafik Kontrol Ünitesi tarafından güzergah dışındaki helikopterin plansız uçuşu bildirilmediği için uçuştan habersiz olan kontrolörün uçuştan haberi olsaydı ısrarla aranacak belki de bu kaza meydana gelmeyecekti" satırlarıyla yer aldı.