Ahlaksız teklifi yapan CHP'li Süleyman Girgin'e savcılıktan ret

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li Muğla Milletvekili'nin Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı.