Berat Kandili namazı nasıl kılınır ? Berat Kandili namazı kılınışı ve okunacak dualar

Berat Kandili için bekleyiş bugün sona erdi. Berat gecesi namazlar kılınacak, dualar ve tövbeler edilecek. Berat Geces, kelime olarak; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamını taşıyor. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu gece olarak bilinen Berat Kandili namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı da bugün müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.
Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.
Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.
BERAT KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
İslam alemi tarafından idrak edilen kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Berat Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı namazı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.
100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.
Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.
Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.
2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke'yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku'ya gideriz.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.
NAFİLE NAMAZ KAÇ REKATTIR?
Nafile Namaz 2 rekat olarak kılınabilir.
NAFİLE NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?
Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.
BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kaza Namazı Ve Nafile Namaz Kılmak
En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi namazını şöyle tarif etmişlerdir:
"Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri'nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir."