Berat Kandili namazı nasıl kılınır ? Berat Kandili namazı kılınışı ve okunacak dualar

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

NAFİLE NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Nafile Namaz 2 rekat olarak kılınabilir.

NAFİLE NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?

Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kaza Namazı Ve Nafile Namaz Kılmak

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat gecesi namazını şöyle tarif etmişlerdir:

"Berât gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı şerîf okunur. On defa İhlâs-ı şerîf okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzur-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretleri'nden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini taleb ve niyaz edecektir."