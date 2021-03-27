Berat Kandili namazı nasıl kılınır ? Berat Kandili namazı kılınışı ve okunacak dualar

Tövbe eden ve Hakk'a yönelen kulların beraatine vesile olan Berat Kandili bu yıl 27 Mart'ta yani bugün idrak edilecek. Kandil günlerinde müslümanlar, dua etmek, ibadetleri yerine getirmek, zikir çekmek, namaz kılmak ve tövbe etmek istiyor. Bu nedenle de Berat Kandili namazı nasıl kılınır, Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? soruları sıkça araştırılıyor. Bugüne kadar bilinen bilgilere göre, Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Berat Kandili için bekleyiş bugün sona erdi. Berat gecesi namazlar kılınacak, dualar ve tövbeler edilecek. Berat Geces, kelime olarak; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamını taşıyor. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilahi bağışa ermeleri umulduğu gece olarak bilinen Berat Kandili namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı da bugün müslümanlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için Berat Kandili'nde kılınacak namaz nedir? Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.