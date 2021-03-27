Berat Kandili gecesi nasıl dua edilir? Berat Kandili gecesi hangi dualar okunur? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu paylaştı | Video

Berat Kandili gecesi neden önemlidir? Berat Kandili gecesi nasıl ibadet edilir? Berat Kandili gecesi'nin anlam ve önemi nedir? Berat Kandili gecesi nasıl dua etmeliyiz? Berat Kandili gecesi neler yaşanır? Atv ekranlarında yayınlanan özel programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz'in Berat Kandili gecesi yaptığı duayı izleyicilerle paylaştı...