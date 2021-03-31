Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 31.3.2021 11:25 Son Güncelleme: 31.3.2021 12:26

İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı!

’ne bağlı Şişli Polis Merkezi Amirliği “Suç Araştırma Polisleri” bir iş yerinin tabelasını çalan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 18 Mart Perşembe günü Şişli İlçesi Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin tabelasının çalınması üzerine harekete geçti.

İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı

Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şişli Polis Merkezi Amirliği'nde görevli "Suç Araştırma Polisleri" tarafından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında işlem yapılan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA