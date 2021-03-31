İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şişli Polis Merkezi Amirliği “Suç Araştırma Polisleri” bir iş yerinin tabelasını çalan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 18 Mart Perşembe günü Şişli İlçesi Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin tabelasının çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şişli Polis Merkezi Amirliği'nde görevli "Suç Araştırma Polisleri" tarafından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında işlem yapılan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.