İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı 31.03.2021 | 12:05
01:27
İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.03.2021 | 12:05
02:05
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi | Video 31.03.2021 | 12:03
01:54
Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video 31.03.2021 | 12:03
03:24
06:21
05:13
09:20
04:08
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü | Video 31.03.2021 | 10:34
01:49
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video 31.03.2021 | 10:34
04:08
Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı 31.03.2021 | 11:07
01:20
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı | Video 31.03.2021 | 11:24
01:30
01:25
03:34
Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada! 31.03.2021 | 10:13
01:45
Adana’da bir kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı düğün kavgası kamerada 31.03.2021 | 10:33
09:44
01:21
25 saniyede lüks otomobilin 50 bin liralık farlarını böyle çaldılar | Video 31.03.2021 | 10:06
01:08
Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video 31.03.2021 | 10:01
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şişli Polis Merkezi Amirliği “Suç Araştırma Polisleri” bir iş yerinin tabelasını çalan şüpheliyi gözaltına aldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 18 Mart Perşembe günü Şişli İlçesi Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin tabelasının çalınması üzerine harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şişli Polis Merkezi Amirliği'nde görevli "Suç Araştırma Polisleri" tarafından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve Şişli Polis Merkezi'ne götürüldü. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü hakkında işlem yapılan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.